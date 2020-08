Rabiot: “Con la Roma match particolare, vogliamo vincere per festeggiare lo scudetto”

La Juventus chiude il campionato con la certezza del nono scudetto consecutivo. Adrien Rabiot, questa sera titolare contro la Roma, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio.

RABIOT A SKY

“Il Lione è una squadra molto forte e fisica. Sono in forma e hanno dominato il match. Pensavo fossero più indietro fisicamente”.

RABIOT A JTV

Che gara ti aspetti?

“È un match particolare, l’ultima gara della stagione. È un po’ strana ma dobbiamo vincere per festeggiare ed è una partita importante per preparare la gara di venerdì in Champions”.

Che scudetto è stato per te?

“Ho vinto molto a Parigi e vincere anche qui è molto importante. È un campionato molto difficile, più di quello francese. È stata una stagione molto sofferta e vincere in questa maniera è stato molto importante”