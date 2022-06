Quote, Zaniolo dalla Roma al Milan si scommette a 2,40. Juve a 3,85

Secondo quanto riportato dagli esperti di Olybet.it, se Nicolò Zaniolo dovesse essere ceduto dalla Roma, il club favorito ad acquistarlo è il Milan. Il passaggio del numero 22 giallorosso in rossonero, infatti, si scommette a 2,40 quota in calo rispetto agli ultimi giorni in cui era a 4. La seconda pretendente è la Juventus a quota 3,85. Più distanti secondo i bookie ci sono il Tottenham di Antonio Conte (a 13) e quarto il Newcastle, proposto a 15. Molto più complicato, invece, un ritorno all'Inter (quotato a 40).