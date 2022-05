Quattro opzioni per il futuro di Belotti: su di lui c’è anche la Roma

Possibile il rinnovo del contratto per l'attaccante granata, ma la Roma pensa anche a lui come eventuale rinforzo per il futuro

Con la sessione di calciomercato estivo alla porte è tempo di pensare anche alla Roma del futuro: tra i tanti nomi fatti negli ultimi giorni per un rinforzo in attacco, La Stampa riporta anche quello di Belotti. L'attaccante granata ha il contratto in scadenza a giugno e nonostante la possibile permanenza a Torino con un rinnovo, iniziano a circolare voci di interesse da parte di altri club italiani ed esteri. Tra questi ci sono Toronto, il West Ham e la Roma, che vorrebbe l'attaccante per far rifiatare l'inglese Tammy Abraham.