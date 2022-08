Quattordici anni senza Franco Sensi. Rosella: “Sempre nel mio cuore, mi manchi tanto”

Sono passati quattordici anni da quando Franco Sensi se n'è andato. Lo storico presidente della Roma, entrato nella storia per il secondo scudetto giallorosso ma soprattutto nei cuori dei tifosi per l'amore e la passione nei confronti del club. Un'eredità tramandata anche alla figlia Rosella, che ha dedicato un pensiero al papà su Instagram: "Ogni anno, questo giorno. Il più brutto. Quello in cui ci hai lasciato, quello in cui hai fatto piangere noi e tutta Roma. Sei sempre, sempre e per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene e mi manchi tanto, papà".