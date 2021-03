In occasione del derby, l’11 marzo del 1973 i tifosi della Roma hanno preso possesso della Curva Sud, per non lasciarla più. Il cuore caldo giallorosso dello stadio, fino a quel momento, era stato dei supporters della Lazio. Poco prima del fischio d’inizio di Roma-Shakhtar, fuori dall’Olimpico è stato esposto uno striscione celebrativo: “Patria del romanismo, culla di ribellione… dal ’73 scuola di ogni romana generazione”.