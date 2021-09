Qualificazioni Qatar 2022: titolari Kumbulla e Mkhitaryan, giocano la ripresa Cristante e Pellegrini

Dei giallorossi impegnati con le rispettive nazionali solo il difensore albanese ha giocato 90'. Tribuna per Zaniolo

Dopo Veretout e RuiPatricio ieri, anche questa sera alcuni giallorossi sono stati impegnati con le rispettive nazionali nelle partite valide per le qualificazioni al mondiale in Qatar. In Italia-Bulgaria (finita 1-1) il Ct Mancini non ha schierato giocatori della Roma nella formazione inziale, ma poi nella ripresa hanno fatto il loro ingresso in campo Cristante al 63', e Pellegrini al 90'. E' rimasto in panchina Gianluca Mancini mentre Zaniolob. Titolari, invece, Kumbulla (l'unico tra i giallorossi rimasto in campo 90'= e Mkhitaryan nelle partite in trasferta di Albania e Armenia. Domani, invece, alle 3 del mattino qui in Italia, Matias Vina sarà impegnato a Lima nella sfida Perù-Uruguay.