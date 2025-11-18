Qualificazioni Mondiali 2026, Bielorussia-Grecia 0-0: Tsimikas in campo per 90′

La Grecia non ha più nulla da chiedere a queste qualificazioni Mondiali: le prestazioni deludenti delle scorse gare hanno spento il sogno di accedere alla prossima Coppa del Mondo. Nonostante ciò, la squadra di Jovanovic ha ritrovato orgoglio contro la Scozia, conquistando una vittoria utile più al morale che alla classifica. In quella partita Tsimikas è rimasto in campo per tutti i 90 minuti e anche nella partita di stasera, contro la Bielorussia, non è uscito dal campo, mettendo sulle gambe altri 90 minuti.