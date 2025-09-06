Qualificazioni Mondiale 2026, Irlanda-Ungheria 2-2: Ferguson a segno

Questa sera, alle ore 20:45, l’Aviva Stadium di Dublino sarà teatro della sfida tra Irlanda e Ungheria, valida per la prima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Un appuntamento importante per entrambe le nazionali, determinate a partire con il piede giusto nel cammino verso la Coppa del Mondo. Tra i protagonisti più attesi c’è Evan Ferguson: il giovane centravanti della Roma, punto di riferimento del reparto offensivo irlandese, è stato scelto dal commissario tecnico Heimir Hallgrimsson per guidare l’attacco sin dal primo minuto. L'attaccante giallorosso - che è stato in campo per tutta la gara - è anche andato a segno al 49', accorciando lo svantaggio e portando il risultato sull'1-2. Il match è terminato con il risultato di 2-2, grazie alla rete al 93' di Idah.