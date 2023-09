Qualificazioni Europei, Turchia-Armenia 1-1: Celik in campo fino al 61′

Allo stadio Eskisehir Yeni Ataturk di Eskisehir, Turchia-Armenia finisce 1-1. Nella gara valevole per la Fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024, il terzino della Roma Zeki Celik è partito nella formazione titolare dei padroni di casa restando in campo fino al 61' . Armenia in vantaggio al Dashyan al 49', pareggio della Turchia nel finale di gara grazie alla rete messa a segno da Yildirim.

In un' altra gara valevole per la fase a giorni delle Qualificazioni agli Europei 2024 il Portogallo ha battuto 1-0 in trasferta la Slovacchia grazie alla rete di Bruno Fernandes. Con questo risultato la nazionale lusitana allunga in vetta e si porta a 15 punti nel Gruppo J, a +5 proprio dalla Slovacchia seconda. Nel Portogallo in porta ha giocato Diogo Costa, con il giallorosso Rui Patricio rimasto in panchina per tutta la gara.