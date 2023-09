Qualificazioni Europei, Portogallo-Lussemburgo 9-0: Rui Patricio resta in panchina

Goleada del Portogallo di Roberto Martinez in casa contro il Lussemburgo, in una gara del Gruppo J valida per le qualificazioni ai prossimi Europei in Germania che si disputeranno nell'estate del 2024. Doppietta a testa per Inacio, Jota e Goncalo Ramos, e i gol di Horta, Joao Felix e Fernandes. Il portiere della Roma Rui Patricio è rimasto per tutta la gara in panchina, con Martinez che ancora una volta gli ha preferito Diogo Costa. Con questa vittoria il Portogallo consolida il primo posto nella classifica del girone a punteggio pieno (18 punti).