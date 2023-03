Qualificazioni Europei, Polonia-Albania 1-0: Zalewski gioca 68 minuti, Kumbulla 90′

I due giallorossi per una serata avversari in campo

Una sfida nella sfida. In Polonia-Albania vinta dai padroni di casa 1-0, si sono affrontati i due giocatori della Roma Nicola Zalewski e Marash Kumbulla. Nella gara valevole per la 2ª giornata di qualificazioni a Euro 2024 l'esterno polacco ha giocato fino al 68', mentre il centrale albanese è rimasto in campo per tutta la partita. A decidere la gara il gol di Swiderski.