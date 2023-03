Qualificazioni Europei, Georgia-Norvegia 1-1: Solbakken in campo fino all’80’

L'attaccante giallorosso in campo con la sua nazionale per le qualificazioni agli Europei 2024

Allo stadio Batumi Arena di Batumi, Georgia-Norvegia finisce 1-1. Nella gara valida per la Fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024, l'attaccante della Roma Ola Solbakken ha giocato fino all'80' quando è stato sostituito da Brynhildsen un minuto dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Ospiti in vantaggio con Sørloth al 15', al quale ha risposto Mikautadze al 60' per il pareggio finale.