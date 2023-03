Qualificazioni Europei, Francia-Olanda 4-0: Wijnaldum in campo tutta la partita

Brutta serata quella che ha visto il ritorno in nazionale di Gini Wijnaldum. La sua Olanda ha perso 4-0 nella gara in trasferta valida per il Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei. Il centrocampista giallorosso, titolare, ha giocato tutta la partita. Il poker dei transalpini, in vantaggio 2-0 dopo soli 8 minuti, porta le firme di Griezmann, Upamecano e Mbappè (doppietta). Nella sfida del Gruppo E tra Repubblica Ceca e Polonia (3-1) Nicola Zalewski ha iniziato la gara in panchina ed è entrato al 65'.