Qualificazioni Europei, Danimarca-Kazakistan 3-1: Kristensen in campo dal 69°

il difensore giallorosso in campo a risutato già acquisito

Allo stadio Parken di Copenaghen la Danimarca batte il Kazakistan 3-1 nel match del Girone H di qualificazione ai prossimi Europei del girone, grazie al gol di Wind e alla doppietta di Skov. Tra i padroni di casa il difebsore della Roma Rasmus Kristensen ha iniziato dalla panchina ed è entrato in campo al 69°.

