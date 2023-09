Qualificazioni Europei, Belgio-Estonia 4-0: Lukaku assist e doppietta

Il primo tempo di Belgio-Estonia si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 2-0. La gara di Bruxelles è valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Nella formazione del Ct Tedesco ancora una prestazione positiva di Romelu Lukaku. Il centravanti della Roma si è mosso tanto, lottando in pressing sulla difesa avversaria e tentando diverse volte la conclusione a rete tra le quali un diagonale di destro parato. Suo l’assist con una sponda per il compagno nel bellissimo gol del 2-0 firmato da Trossard. Nella ripresa Lukaku diventa il protagonista della vittoria con una doppietta in pochi minuti (56° e 58°). Altri segnali positivi lanciati a Mourinhoin vista della ripresa del campionato. Tedesco al 60' richiama in panchina Big Rom che esce tra gli applausi dello stadio.