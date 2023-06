Qualificazioni Coppa d’Africa, Algeria batte Uganda 2-1. Aouar entra dalla panchina

Tra amichevoli e qualificazioni per i prossimi Europei e per la Coppa d'Africa, sono molti i giocatori della Roma attualmente impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi anche il neo acquisto giallorosso Aouar convocato con la nazionale algerina. Infatti alle ore 17 è andata in scena una partita valida per le qualificazioni della Coppa d'Africa tra Uganda e Algeria. Il centrocampista, arrivato alla Roma pochi giorni fa a parametro zero, è subentrato al 65' contribuendo alla vittoria per 2-1 della sua selezione. Gli infortuni muscolari che hanno caratterizzato la sua ultima stagione hanno sicuramente influito sulla scelta di farlo partire dalla panchina, ma il tecnico Belmadi ha voluto comunque contare su di lui nella seconda metà di gioco. Per i nord africani si tratta della quinta vittoria consecutiva nel girone, che confermano il primo posto con 15 punti, staccando la Tanzania seconda a 7.