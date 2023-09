Qualificazioni Coppa d’Africa, Costa d’Avorio-Lesotho: Ndicka titolare

Il difensore giallorosso in campo dal 1' tra gli ivoriani

Nella sfida Costa d'Avorio-Lesotho valida per la qualificazioni alla Coppa d'Africa allo Stade Laurent Pokou di San Pedro, in campo dal primo minuto c'è anche Evan Ndicka , difensore ivoriana della Roma,

