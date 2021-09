Qatar2022, Vina titolare in Uruguay-Ecuador

Il terzino giallorosso sarà in campo dall'inizio dopo il turno di riposo concesso dal c.t. Tabarez in seguito al problema alla gamba rimediato contro il Perù

La federazione uruguaiana ha pubblicato sui propri social la formazione titolare che affronterà l'Ecuador nello scontro diretto valido per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. C'è anche Matias Vina. Quest'ultimo sarà schierato nonostante il problema alla gamba rimediato contro il Perù. Gli esami però non hanno evidenziato lesioni e il numero 5 è potuto tornare a disposizione di Tabarez. Il terzino giallorosso rientrerà in Italia tra venerdì e sabato, con tutta probabilità lascerà il posto a Calafiori contro il Sassuolo, per tornare regolarmente in campo nella sfida al CSKA Sofia, prima giornata del girone di Conference League.