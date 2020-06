Qatar Airways nuovo partner della Roma Femminile

L’intesa commerciale tra la Roma e Qatar Airways raggiunge anche il calcio femminile. Dopo essere diventata il “global partner” principale della squadra giallorossa nell’aprile del 2018, a partire dalla prossima stagione la compagnia aerea affiancherà pure la formazione di Elisabetta Bavagnoli.

Ecco il comunicato ufficiale della società.

Qatar Airways è il nuovo Main Global Partner della prima squadra femminile dell’AS Roma. A suggello di un’intesa ormai pluriennale, Qatar Airways e AS Roma siglano un accordo che rende, per la prossima stagione, la compagnia aerea numero uno al mondo il nuovo Main Global Partner anche della prima squadra femminile.

“Siamo orgogliosi di poter ampliare l’orizzonte del nostro rapporto con Qatar Airways che si è dimostrata particolarmente attenta all’universo del calcio femminile come lo è l’AS Roma”, dichiara Guido Fienga, CEO del Club. “L’attuale pandemia ha provocato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica; tuttavia, noi dell’AS Roma continuiamo a lavorare senza sosta a sostegno delle nostre squadre”.

“Qatar Airways è lieta di sponsorizzare la squadra femminile dell’AS Roma in un momento in cui il calcio femminile si sta espandendo e rafforzando in tutto il mondo”, ha affermato Akbar Al Baker, CEO di Qatar Airways. “Siamo orgogliosi di poter vantare un portfolio di sponsorizzazioni così eterogeneo nel mondo dello sport a livello globale ed è nostra ferma intenzione sostenere il calcio femminile, concretizzando la nostra convinzione che lo sport abbia la capacità di unire le persone”.

Salam Al Shawa, Senior Vice President Qatar Airways Marketing e Corporate Communications di Qatar Airways, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla squadra femminile dell’AS Roma nella famiglia del calcio di Qatar Airways e non vediamo l’ora di vedere le calciatrici sfoggiare orgogliosamente il nostro logo sulle loro maglie. Lo sport femminile sta vivendo una crescita senza precedenti di spettatori, presenze e fan e siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership offre alla compagnia aerea”.