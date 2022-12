Qatar 2022, top 10 incassi delle squadre di A: alla Roma circa 1 milione di euro

Il mondiale in Qatar si avvia verso l'epilogo e domenica 18 dicembre si scoprirà chi tra Argentina e Francia alzerà al cielo la coppa del mondo. Una competizione che vede anche protagoniste per fattori non di campo i club di Serie A. Le casse di questi ultimi infatti saranno rimpinguate con 10.000 euro al giorno per ogni giocatore presente nella competizione. La Roma si piazza quinta in questa speciale classifica con 956.889 euro incassati grazie alla presenza in Qatar di Zalewski, Vina, Rui Patricio e Dybala (arrivato fino alla finale). Al primo posto la Juventus che da questo Mondiale incasserà circa 2,7 milioni di euro.