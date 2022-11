Qatar 2022, Rui Patricio si carica per l’esordio: “Alla ricerca del nostro sogno”

Il Mondiale non si ferma e oggi scenderà in campo il Portogallo per l'esordio. Cristiano Ronaldo e compagni scenderanno in campo alle ore 17 per sfidare il Ghana. Rui Patricio si carica su Instagram pubblicando un post: "Inizia il nostro cammino! Tutti insieme alla ricerca del grande obiettivo e del nostro sogno. Forza Portogallo!". Nello stesso girone c'è anche l'Uruguay di Vina che oggi dovrebbe partire dalla panchina contro la Corea del Sud. Calcio d'inizio alle 14.