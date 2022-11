Qatar 2022, Polonia-Argentina: Zalewski e Dybala partono dalla panchina

Ultima giornata del girone C che vede sfidarsi Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico. I due romanisti Dybala e Zalewski non fanno parte degli 11 titolari scelti da Michniewicz e Scaloni. Messi e compagni sono costretti a vincere per passare il turno, mentre la nazionale polacca deve difendere il primo posto nel gruppo. Terza panchina di fila per la Joya mentre per Nicola seconda consecutiva dopo i primi 45' all'esordio. Quasi spacciato il Messico dell'ex giallorosso Hector Moreno, metre per l'Arabia sono ancora accese le speranze di qualificazione. Calcio d'inizio in contemporanea alle ore 20.