Qatar 2022, l’Uruguay convoca Vina per le sfide contro Argentina e Brasile

La federazione di calcio uruguaiana ha pubblicato la lista dei 30 convocati in vista delle sfide di qualificazioni mondiali previste a ottobre. C'è anche il terzino giallorosso

La federazione uruguaiana ha diramato la lista dei 30 convocati per le sfide di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Il c.t. Tabarez ha inserito nell'elenco anche il giallorosso Matias Vina che dovrebbe lasciare la Capitale dopo la sfida casalinga contro l'Empoli del 3 ottobre. L'inizio degli allenamenti è previsto per il giorno successivo. Suarez e compagni affronteranno la Colombia (7 ottobre), l'Argentina (10 ottobre) e il Brasile (14 ottobre).