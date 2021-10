Qatar 2022, Kumbulla convocato dall’Albania per i match di qualificazione

Il difensore della Roma sfiderà Ungheria e Polonia il 9 e 12 ottobre

Marash Kumbulla partirà domani per l'Albania. Il difensore della Roma è pronto a tornare in nazionale, dove sarà impegnato per due match di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Il numero 24 giallorosso scenderà in campo il 9 e 12 ottobre, rispettivamente contro Ungheria e Polonia. Sarà l'occasione per mettere minuti nelle gambe, dopo il tanto tempo passato a guardare con la maglia della Roma.