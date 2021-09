Qatar 2022, Germania-Armenia: Mkhitaryan ancora titolare

Dopo il ritorno in nazionale contro la Macedonia del Nord, il c.t. conferma l'esterno giallorosso tra i titolari

Tornato in nazionale dopo l'esclusione dalle convocazioni precedenti, Mkhitaryan ha raccolto un grigio pareggio contro la Macedonia del Nord orfana di Pandev. Oggi l'Armenia torna in campo per affrontare i fenomeni della Germania nelle qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 e difendere il primo posto nel girone.