Qatar 2022, Deschamps convoca Veretout: l’ex Roma sarà al Mondiale con la Francia

Sono 25, e non 26, i giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per il Mondiale. Tra questi, a centrocampo sarà presente anche l'ex Roma Jordan Veretout per le partite che si disputeranno in Qatar. Assenti, oltre a Pogbam anche Mike Maignan, Ferland Mendy, Lucas Digne e Wissam Ben Yedder. Presenti tre giocatori che militano nel nostro paese come Theo Hernandez, Giroud del Milan e Rabiot della Juventus.