Qatar 2022, De Rossi: “Tornare a Roma con la Coppa del Mondo fu qualcosa di clamoroso”

Direttamente dai sorteggi per i gruppi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi, ospite d’onore per l’occasione assieme a Rafael Van Der Vaart, è tornato sui temi principali dell’attualità calcistica. Queste le sue dichiarazioni:

Su Maradona

Ha avuto un impatto incredibile. Ho giocato in Argentina 6 mesi e mi è stato chiaro perchè è così tanto amato. Ho passato un pomeriggio con lui, l’ho incontrato una volta e lui mi ha confermato quanto fosse grande ed umile allo stesso tempo: è questo il motivo per cui tutti lo amano così tanto in giro per il mondo. La sua scomparsa lascia una sensazione di perdita: è per questo che non lo dimenticheremo mai. Spero che questi Mondiali possano essere in suo onore”.

Sul vincere i Mondiali

E’ il ricordo più grande della mia carriera. Vincere un Mondiale puoi sognarlo da bambino e quando davvero ce la fai a vincere, è qualcosa di incredibile. Ricordo quando tornammo da Berlino, con la Coppa, a Roma, fu qualcosa di clamoroso. Al Circo Massimo fu una festa impressionante, non lo dimenticherò mai.