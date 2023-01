Pupo: “Totti è appassionato di gioco d’azzardo. Si nota guardandolo negli occhi”

Pupo, noto cantautore e conduttore televisivo italiano, ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Nazionale nella quale ha parlato anche di Francesco Totti e della sua presunta dipendenza dal gioco d'azzardo: "Ho giocato a poker con Totti una sola volta, durante un torneo di solidarietà organizzato come raccolta fondi per i terremotati dell'Aquila che andò in onda su La7. Ricordo che guardandolo negli occhi mi sono subito accorto che il gioco lo appassionava molto". Questo il primo messaggio di Pupo che ha poi concluso: "Secondo me è una persona buona, sensibile e generosa, tutte caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia".