Punizioni in Serie A: Dybala è ancora primo, ma con la Roma è a secco

L'argentino è in testa in una speciale classifica con 10 punizioni realizzate, ma manca ancora la rete con i colori giallorossi. In classifica anche Pellegrini, Paredes ed El Shaarawy

In una speciale classifica stilata da Calciomercato.com, Paulo Dybala è in testa nella specialità delle punizioni con ben 10 reti realizzate direttamente da calcio piazzato. Fondamentale del calcio che si sta un po' perdendo negli ultimi anni di Serie A, basti pensare che nella stagione 2022/23 sono solo 12 i gol siglati su punizione. Il gol di Raspadori con il Milan è il primo su battuta diretta di questo campionato, ma i giocatori in grado di eccellere in questa specialità sono presente anche in Serie A. La classifica tiene conto solo delle reti realizzate nel campionato italiano da giocatori attualmente militanti in Serie A e calciate direttamente senza tocchi dei compagni. Come detto prima, a condurre c'è la joya della Roma anche se ancora non ha trovato questa particolare gioia con i giallorossi. Altro specialista tra i capitolini è il capitano Lorenzo Pellegrini con 3 reti, ma a memoria di molti tanti legni colpiti. Presenti anche Leandro Paredes e Stephan El Shaarawy con 2 e 1 rete segnata. Ecco la classifica completa: