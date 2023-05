Pubblico delle grandi occasioni all’Olimpico: presenti Ceferin, Gravina e Malagò

Pubblico delle grandi occasioni questa sera all'Olimpico per la gara tra Roma e Bayer Leverkusen. In tribuna autorità, al fianco del presidente giallorosso Dan Friedkin, sono infatti presenti Aleksander Ceferin, Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, rispettivamente numeri uno di UEFA, CONI e FIGC. Spettatore in tribuna anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti in compagnia del figlio Christian e della compagna Noemi Bocchi, mentre Gianluca Scamacca e Pietro Castellitto hanno accompagnato la squadra nel tragitto verso l'Olimpico insieme ai numerosi sostenitori giallorossi. Platea d'eccezione anche dal lato dei tedeschi, con Rudi Voeller e il commissario tecnico della Germania Hans Dieter Flick che sono stati avvistati nelle tribune dello stadio Olimpico.