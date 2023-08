PSG, Renato Sanches parte dalla panchina nell’amichevole contro l’Inter

Continua la tournée del Paris Saint Germain in Giappone. Il club francese affronta l'Inter in amichevole e Renato Sanches parte dalla panchina. Il centrocampista portoghese non aveva giocato neanche un minuto nel test precedente contro il Cerezo Osaka. Non rientra nei piani di Luis Enrique e l'accordo con la Roma è ad un passo. L'ex Lille è il prescelto per rinforzare la mediana giallorossa e al termine del ritiro in Giappone dovrebbe arrivare a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo aver definito la trattativa per Sanches, Pinto andrà a caccia del centravanti da regalare a Mourinho.