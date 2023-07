Psg – Cerezo Osaka, in campo le seconde linee. Ma Sanches resta in panchina

Renato Sanches è sempre più vicino alla Roma. A testimoniarlo le ultime notizie dalla Francia che lo dichiarano ormai in procinto di trovare un accordo con i giallorossi. In questi giorni di ritiro con il Psg, il centrocampista ha svolto quasi sempre allenamenti individuali. Una notizia che fa ben sperare su un futuro lontano dal club parigino. Nelle ultime due amichevoli giocate in Giappone (sede del ritro del club francese), il portoghese è stato convocato in entrambe le occasioni ma non figurava mai tra i titolari. Nello scorso match non ha messo piede in campo, così come oggi contro il Cerezo Osaka. La sfida, terminata 3-2 a favore dei giapponesi, ha visto Luis Enrique schierare le seconde linee, senza però considerare Sanches. Il centrocampista fatica a trovare spazio nella squadra francese, uno spazio che potrebbe invece essere a sua disposizione con la Roma che nei prossimi giorni tenterà l'assalto definitivo per portare il portoghese nella Capitale. Si lavorerà sempre sul medesimo accordo: prestito oneroso di 2 milioni a riscatto legato a numero di presenze sui 12.