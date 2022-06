Pruzzo: “Zaniolo resterà un altro anno. Serve un investimento a centrocampo”

Le parole del 'Bomber': "Alla squadra non manca molto, per come è strutturata. Zalewski e Spinazzola sono giocatori in più rispetto all'anno passato, in avanti puoi migliorare le seconde linee con qualche uscita-entrata"

Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sulla Roma e il calciomercato.

Sul futuro di Zaniolo: "Secondo me, a meno che non si presenti un club con i soldi che la Roma vuole, resta in giallorosso almeno un altro anno".

La Roma è intanto infastidita dalla vicenda? "Va detto che ormai stanno cambiando le strategie delle società. Di fronte ad un giocatore con due anni di contratto si sta vedendo che sta passando di moda trovarsi a discutere un nuovo accordo. Ci si ritrova ad avere giocatori che vanno a scadenza, la tendenza è quella. È una cosa giusta che anche le società fanno, perché con i parametri zero non comprano più il cartellino e avendo sempre più giocatori di questo genere ci sarà sempre più scelta".

CR7-Roma: ci ha mai creduto? "Mai anche se la cosa è suggestiva e pensando a lui e Mou si può sognare. Però penso che resterà appunto un sogno".

Le prossime mosse della Roma? "Alla squadra non manca molto, per come è strutturata. Zalewski e Spinazzola sono giocatori in più rispetto all'anno passato, in avanti puoi migliorare le seconde linee con qualche uscita-entrata. Poi dipende anche da Zaniolo, se parte devi prepararti con un super calciatore per sostituirlo. E serve un investimento pesante a centrocampo con due giocatori di livello superiore. I nomi che sento non alzano il livello".

Belotti lo prenderebbe? "Non lo prenderei, non è il giocatore giusto in questo momento storico. Lì davanti c'è Abraham che è una garanzia, serve un altro tipo di calciatore".