Pruzzo: “Roma ha bisogno di risorgere. Michetti è l’uomo giusto”

Come giudicherebbe la decisione di candidare a Sindaco per il Centro Destra il professor Enrico Michetti? Sarebbe un salto di qualità quasi insperato per la politica. Roma è la città che amo, che mi ha consacrato come calciatore, dove ho vissuto e torno sempre. La Capitale ha bisogno di risorgere, ora è decadente, ferma. Ecco sono sicuro che lui sarebbe il Sindaco giusto. Lo conosco e ne apprezzo la profonda conoscenza delle questioni amministrative, mi hanno detto che in Italia ce ne sono pochi preparati come lui. Se gli danno questa possibilità credo che Roma potrà scegliere un fenomeno.