Pruzzo: “Mayoral può ritagliarsi uno spazio nella Roma”

Il 'bomber' poi ha aggiunto: "A Firenze non credo abbia possibilità di giocare se Vlahovic resta fino a giugno"

Borja Mayoral resta alla Roma o parte secondo lei? "Credo che le gerarchie non siano mai definitive: era terzo, ora è secondo. Non escludo che si possa ritagliare uno spazio a Roma, anche per questione di modulo. Occorrerà semmai vedere se ci sarà una squadra che gli garantisca la titolarità. A Firenze però non so quante possibilità avrebbe di giocare. Se Vlahovic resta fino a giugno, lui se la gioca tutte".