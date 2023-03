Pruzzo: “Gli arbitri ce l’hanno con la Roma. Ecco cosa consiglio ai Friedkin”

Il Bomber vorrei arbitri stranieri per le partite della Roma. "Ieri ci sono voluti 5 falli per ammonire un laziale"

Sbotta Roberto Pruzzo. Sulle frequenze Radio Radio l'ex bomber giallorosso se la prende con gli arbitri all'indomani dell'espulsione di Ibanez che è costata il derby alla Roma. Il messaggio è chiaro: “La Roma deve chiarire bene la situazione con la classe arbitrale, deve trovare un compromesso. Ieri per ammonire uno della Lazio sono serviti cinque falli e il rosso di Ibanez non era così netto, infatti Milinkovic esultava e Romagnoli gli ha detto bravo. Io fossi Friedkin chiederei un arbitro straniero, non c'è via di uscita. Da quando c'è Mourinho la Roma ha record di espulsioni".