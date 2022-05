Pruzzo: “Duncan della Fiorentina alla Roma farebbe il titolare”

L'ex attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni di Lady Radio: "A Roma sono convinti che in questo momento Mourinho sia l'unico in grado di esaltarli"

Roberto Pruzzo, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Lady Radio di vari temi, tra cui la corsa all'Europa League nelle ultime giornate di campionato menzionando anche i giallorossi: "Sarà dura, ci sono partite imprevedibili e non me la sento ormai più di fare classifiche da quante sorprese abbiamo avuto e potremmo averne. La lotta è aperta, con la Lazio avvantaggiata su tutte per i punti in più. A Roma sono convinti che in questo momento Mourinho sia l'unico in grado di esaltarli e fare una squadra più forte e completa per la prossima stagione. Però devo dire che pure Italiano non se l'è cavata male... Anche se c'è chi dice qui a Roma che la squadra della Fiorentina sia sui livelli di giallorossi e Lazio. Un giocatore come Duncan, a Roma, giocherebbe titolare per me ad esempio".