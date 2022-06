Prossima settimana vertice tra l’agente di Zaniolo e Pinto: sul tavolo c’è il rinnovo

La dirigenza e l'entourage del 22 giallorosso parleranno per trattare il prolungamento contrattuale

Primo passi di avvicinamento tra la Roma e Zaniolo per il rinnovo contrattuale. Come riportato da Sky, la prossima settimana Claudio Vigorelli, agente dell'attaccante giallorosso, incontrerà il general manager Tiago Pinto .

In ballo il prolungamento del contratto con annesso adeguamento dello stipendio voluto dal calciatore. L'accordo attuale scade il 30 giungo del 2024 e non c'è dunque nessuna fretta per trovare un'intesa nonostante le insistenti voci di mercato intorno a Zaniolo.