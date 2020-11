Proietti, l’ultimo saluto della Curva Sud: “Ciao Rugantino nostro” – FOTO

Una scomparsa che ha scosso una città intera quella di Gigi Proietti, straordinario artista e simbolo della città di Roma. Non sono mancate, nella giornata di oggi, tante commosse ed illustri dediche per la scomparsa del comico ed attore, tra cui quelle di Francesco Totti a Carlo Verdone. L’ultimo messaggio arriva direttamente dai tifosi del Gruppo Roma, rappresentanza più calorosa della Curva Sud, che hanno riservato a Gigi Proietti uno splendido striscione con queste parole: “Stavolta hai fatto lo scherzo pure a Mastro Titta. Ciao Gigi, Rugantino nostro!”. Il commovente fascione è stato affisso in Via Piccolomini, strada della Capitale in zona basilica di San Pietro.