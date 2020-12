Problema alla caviglia per Pellegrini: in dubbio la sua presenza con l’Atalanta

Problema alla caviglia per Lorenzo Pellegrini. Il numero sette della Roma, come riporta “Sky Sport”, ha accusato un fastidio nel corso dell’ultimo allenamento e potrebbe saltare la partita contro l’Atalanta. Le condizioni del centrocampista verranno valutate nelle prossime ore: possibile che Fonseca decida di non rischiarlo, tenendolo in panchina e schierando Villar e Pedro dal primo minuto. Nonostante le alternative, la notizia non può certo far sorridere il tecnico portoghese, considerati pure i due gol realizzati da Pellegrini nelle ultime uscite con Bologna e Torino.