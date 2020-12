Primo incrocio stagionale con Calvarese. Con lui la Roma non perde da cinque gare

Gianpaolo Calvarese torna ad arbitrare la Roma dopo cinque mesi. Il fischietto della sezione di Teramo, che dirigerà la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle 15, non scendeva in campo assieme ai giallorossi dallo scorso 11 luglio, giorno di Brescia-Roma 0-3. Con l’arbitro abruzzese il bilancio della squadra capitolina è tutto sommato positivo, specie negli ultimi tempi: Calvarese ha diretto la Roma in venti occasioni, nelle quali sono arrivate 11 vittorie, 4 pareggi e 5 ko, l’ultimo nella partita contro il Napoli del 31 marzo 2019 (finì 4-1 per i partenopei). Sono quindi cinque le gare senza sconfitte per la formazione di Fonseca: una serie iniziata alla prima giornata dello scorso campionato, con il 3-3 col Genoa, e proseguita con i pareggi con Inter (0-0) e Lazio (1-1) e le vittorie ai danni di Sampdoria (2-1) e Brescia.

Al contrario, è negativo lo score del Bologna con Calvarese: cinque successi, un pareggio e nove sconfitte in quindici incontri complessivi, anche se nell’ultimo è arrivata una vittoria, il 3-2 al Lecce.