Primo gol di Abraham con la Roma: “È veramente speciale” – FOTO

L'attaccante inglese, preso per sostituire Dzeko, si è sbloccato e esprime tutta la sua gioia sui social

Nella grande serata di Salerno, una delle note più liete è il primo gol di Tammy Abraham con la maglia della Roma. Un gran bel destro di prima, dal limite dell'area senza guardare la porta ma soltanto sentendola. Istinto da prima punta. Dopo due i pali e le due grande prestazioni contro la Fiorentina e il Trabzonspor, l'ex Chelsea si sblocca anche dal punto di vista realizzativo e riversa la sua gioia in un post Instagram: "Primo gol per la Roma. È veramente speciale". Tammy ha aperto il fuoco, non resta che attendere la prima marcatura in casa per sentire il suo nome urlato a gran voce dai tifosi dell'Olimpico.