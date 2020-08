Primi contatti tra Fonseca e i Friedkin: la nuova Roma va avanti a fari spenti

Primi contatti tra Dan e Ryan Friedkin e il mister Paulo Fonseca. Nei giorni scorsi, i nuovi proprietari hanno parlato telefonicamente con il tecnico portoghese, confermato sulla panchina della Roma dall’ad Guido Fienga durante la riunione a Londra con i vertici del club. I progetti per la prossima stagione vanno avanti, seppur a fari spenti: al momento, infatti, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della società, ma Fonseca, che ha diretto i primi due allenamenti della preseason, non è in discussione.