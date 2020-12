Primeira Liga, il Braga supera 3 a 0 il Rio Ave e vola al quarto posto

Vittoria in scioltezza per il Braga nel match di campionato contro il Rio Ave. La squadra di Carlos Carvalhal, che affronterà la Roma nei sedicesimi di Europa League, ha superato per 2 a 0 gli ospiti grazie alle reti di Horta, Fransergio e Paulinho. Tre punti fondamentali che proiettano la squadra al quarto posto solitario in Primeira Liga. Gara quasi mai in discussione, con i biancorossi che tengono il pallino del gioco già dalla prima frazione di gara, chiusa avanti 1 a 0 grazie alla rete al minuto 43 di Horta. Il Rio Ave cerca di recuperare nella ripresa, ma i calciatori di Goncalves lasciano pochi spazi e raddoppiano 62esimo con Fransergio mettendo definitivamente la parola fine alla gara con Paulinho.