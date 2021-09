Primavera, Volpato la nuova stellina della Roma: “Mi manda Totti”

L'attaccante italo-australiano sarà il punto di riferimento dei baby giallorossi. E l'ex capitano l'ha preso nella sua CT10

La nuova stellina della Primavera della Roma viene da Camperdown, Australia. Cristian Volpato è il baby da tenere d'occhio quest'anno e intorno a cui girerà la squadra di Alberto De Rossi. Tecnica e fisico fuori la norma per un 2003, è già riuscito a farsi notare da Mourinho, che l'ha chiamato per gli allenamenti con la prima squadra nelle due settimane di sosta delle nazionali. Ma la capacità di farsi notare da chi conta l'aveva già fatta vedere al suo arrivo, quando aveva convinto Francesco Totti a puntare su di lui. L'ex capitano della Roma è rimasto impressionato dalle qualità di Volpato e l'ha voluto subito nella sua scuderia di giocatori. Qualche mese e un paio di pranzi per mettersi d'accordo, poi la firma con la CT10 che tuttora gli cura gli interessi. E così Volpato può diventare il primo giocatore dell'agenzia di Francesco Totti a esordire nella Roma. Intanto Cristian (senza la h, come il figlio del Capitano), si concentrerà sulla Primavera, dove ha già segnato un gol da cineteca all'esordio contro il Torino. Scavetto per saltare gli avversari e tiro di collo per battere il portiere. "Step by step" ha scritto Volpato su Instagram. Ma se il buongiorno si vede dal mattino...