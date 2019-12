Primavera, Trasciani: “L’arbitro non ci ha aiutato, ma siamo più forti anche di questo”

Al termine del match pareggiato dalla Roma contro la Juventus al Tre Fontane, il difensore giallorosso Daniele Trasciani ha commentato la partita.

TRASCIANI A ROMA TV

Partita stregata.

Meritavamo di uscire con i tre punti per la prestazione, la voglia di vincere, per come abbiamo lottato, siamo stati compatti dall’inizio. L’arbito non ci ha aiutato, ma siamo pi ùforti di questo e dobbiamo riscattarci subito.

Finalmente siete riusciti a non prendere gol.

Oggi era importante non prendere gol, d’ora in poi ce la metteremo tutta, perché era diventata un’abitudine negativa e non ci piace.

Ora vi aspettano due sfide importanti.

Sfide molto complicate, con il Napoli è delicata perché è un ‘dentro o fuori’, il Cagliari sta facendo bene e dobbiamo farci trovare pronti, ce la metteremo tutta e speriamo di uscire con risultati positivi in queste partite.