Primavera, Torino-Roma 3-2: Riccardi illude, Rauti firma la rimonta granata

Un’occasione sfumata. Dopo la vittoria 6 a 3 nel match con il Chievo all’esordio, la Roma di De Rossi cade 3 a 2 al Castello di Vinovo contro il Torino di Sesia. Tanto da recriminare per gli ospiti, che si fanno rimontare e superare dopo il doppio vantaggio iniziale di Riccardi, che con 4 gol in due partite si conferma essere il vero leader tecnico ed emotivo dei giallorossi.

DOCTOR JEKYLL – La squadra di De Rossi prende subito le misure facendo sfogare il Toro e contenendo la manovra della squadra di Sesia. L’accelerazione, come al solito, è firmata Alessio Riccardi: il 10 romanista raccoglie l’assist dalla sinistra di Besuijen e prova la conclusione. La prima viene ribattuta, la seconda invece – di sinistro – finisce dolcemente all’angolino basso sinistro della porta difesa da Trombini. I granata subiscono il colpo e un minuto dopo è ancora Riccardi a segnare, pescando stavolta di destro il jolly dai 25 metri.

MISTER HYDE – La squadra di Sesia torna negli spogliatoi frastornata, ma il tecnico tocca le corde giuste dei suoi ragazzi. Il Toro ritrova spirito, smalto e convinzione, accorciando le distanze con Rauti al 57esimo. L’allenatore granata mette mano alla panchina e da un’ulteriore svolta alla gara inserendo Garetto e Sandri. Grande protagonista è però sempre Rauti: l’attaccante trova ancora il bersaglio grosso al minuto 65, siglando il pareggio. Il pomeriggio da incubo dei giallorossi si concretizza al 72, quando Michelotti firma il sorpasso concludendo al meglio un azione in tandem con Lucca. De Rossi non trova dalla panchina le forze giuste, mentre i ragazzi di Sesia chiudono tutte le linee di passaggio. Una sconfitta amara per la truppa romanista, che cercherà subito riscatto sabato prossimo contro la Fiorentina.

CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+5 – Ammonito anche Trombini: finale convulso al Castello

90’+2 – Anche Parodi viene ammonito nel finale

90’+1 – D’Orazio entra in area di rigore e viene contrastato con esperienza da Bongiorno. Niente fallo

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero

89′ – Finisce la partita di uno stremato Onisa, sostituito da Rotella

83′ – Brutto fallo di Calafiori su Onisa. Nessun provvedimento disciplinare per l’esterno

81′ – D’Orazio su punizione dai 20 metri non trova lo specchio della porta

79′ – Il neo entrato Bamba si mette subito in mostra con un sinistro dal limite. Il portiere granata controlla

78′ – Fuori Riccardi e Plesnierowicz, dentro Bamba e Coccia

78′ – Sandri blocca l’avanzata in contropiede di Darboe e l’arbitro sventola il giallo

76′ – Roma frastornata nel secondo tempo. I ragazzi di De Rossi non riescono a far ripartire la manovra

72′ – Gol del Torino. L’ex Chievo Michelotti in area di rigore con il sinistro fulmina Cardinali. Grandissima nell’occasione la sponda di Lucca. Torino-Roma 3-2

71′ – Finisce la partita di Bove e Besuijen, dentro Tripi e Zalewski

67′ – Garetto scarica all’indietro per Onisa che carica il sinistro. Il pallone termina alto di poco

65′ – Pareggio del Torino. Palla in area di rigore ancora per Nicola Rauti che stoppa di esterno e batte a rete con un destro su cui Cardinali non può fare nulla. Torino-Roma 2-2

60′ – Anche De Rossi si affida alla panchina: fuori uno spento Providence, ingresso in campo per D’Orazio

57′ – Cambi per il Toro: fuori l’ex Greco e Moreo, dentro Sandri e Garetto

57′ – Gol del Torino. Rauti accorcia le distanze con un diagonale di sinistro preciso. Torino-Roma 1-2

56′ – Ancora Riccardi prova il tiro con il sinistro, stavolta il centrocampista giallorosso non è preciso

54′ – Trasciani entra in ritardo su Greco e si becca il terzo giallo per la Roma

51′ – Il Torino alza il baricentro alla ricerca del gol per riaprire il match

49′ – Lucca impatta un cross da sinistra al volo, ma la conclusione è troppo debole e non crea problemi a Cardinali

48′ – Pericolosissima la Roma con Darboe: il gambiano prima trova Trombini, poi la difesa che in affanno si rifugia in angolo

47′ – Bove scappa ancora una volta a centrocampo ma l’ex di giornata, Greco, lo stende

46′ – Inizia la ripresa. Il Toro gestisce il possesso. Nessun cambio per i due tecnici

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina qui il primo tempo. La Roma comanda per 2 a 0 grazie a una doppietta d’autore di Riccardi

45′ – Ci sarà un minuto di recupero

44′ – Calcio d’angolo insidioso del Toro: la difesa giallorossa pulisce con attenzione l’area di rigore

43′ – Ammonito Besuijen per la Roma

39′ – Spettacolare soluzione dalla distanza del numero dieci giallorosso. Stoppa dai 20 metri, alza la testa e con un destro fantastico centra l’incrocio dei pali. Torino-Roma 0-2. Quarto gol in due partite per Riccardi

39′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! ANCORA RICCARDI!!!

38′ – La Roma passa in vantaggio: dormita della difesa granata, Besuijen si invola e mette la palla dietro per Riccardi. Il 10 giallorosso con un sinistro preciso non lascia scampo a Trombini. Torino-Roma 0-1

38′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! RICCARDI!!!

36′ – Ancora Besuijen raccoglie la sfera e mette dentro l’area un cross pericoloso. Trasciani incorna a botta sicura ma la difesa mura in angolo. Sale di giri il motore giallorosso

35′ – Besuijen sfonda sulla destra, ma il cross viene respinto

33′ – De Rossi inverte gli esterni d’attacco: Besuijen va a destra, Providence a sinistra

32′ – Buona azione offensiva orchestrata da Riccardi. Né Darboe né Bove riescono però a trovare il guizzo

30′ – Entrata decisa ma in ritardo di Darboe su Onisa. Giallo per lui

25′ – Moreo in area di rigore prova a far male da due passi ma la difesa libera in angolo. Sull’angolo Buongiorno viene lasciato inspiegabilmente solo, il suo colpo di testa però termina fuori. Brivido per la Roma!

23′ – Singo trova ancora il terzo tempo giusto e di testa prova la torsione. La sfera termina alta ma ancora pericoloso l’esterno granata

22′ – Punizione insidiosa di Moreo, Cardinali esce e devia il pallone in angolo

18′ – Parodi stoppa il pallone e dai 25 metri libera il destro. Soluzione pregevole ma centrale, disinnescata in due tempi da Trombini

16′ – Besuijen e Calafiori dialogano bene sulla sinistra e sarà angolo per la Roma. Providence scodella in mezzo, ma Trasciani non inquadra la porta

12′ – Riccardi va in serpentina e viene steso al limite dell’area: la punizione di Besuijen cerca Bove in area, ma il centrocampista non trova di un soffio l’impatto con la sfera. Prima occasione importante per i giallorossi

9′ – Singo in proiezione offensiva prova la rovesciata dal limite dell’area. La sfera termina alta, ma pregevole il gesto dell’esterno di Sesia

6′ – Fallo di Calafiori su Singo. Il Torino batterà la punizione da posizione interessante. La soluzione da fermo di Michelotti viene allontanata dalla difesa

5′ – Estrella si fa vedere in area granata. La punta giallorossa risponde a Rauti

4′ – Pericoloso il Torino: cross di Celesia per Rauti. Il colpo di testa del centravanti finisce alto

3′ – Intervento duro di Ghazoini su Calafiori. L’arbitro ravvisa il fallo

1′ – Inizia la sfida! Sarà la Roma a gestire il primo pallone

TABELLINO

TORINO (3-5-2): Trombini; Ghazoini, Buongiorno, Celesia; Singo, Greco (57′ Garetto), Moreo (57′ Sandri), Onisa (C) (89′ Rotella), Michelotti; Rauti, Lucca. A disp.: Lewis, Enrici, Siniega, Sindarcig, Sandri, Rotella, Garetto, Kone, Bongiovanni, Ricossa, Bucri, Ibrahimi. All. Marco Sesia

A.S. ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Trasciani, Plesnierowicz (78′ Coccia), Calafiori; Darboe, Bove (71′ Tripi), Riccardi (78′ Bamba); Besuijen (71′ Zalewski), Felipe Estrella, Providence (60′ D’Orazio). A disp.: Zamarion, Santese, Coccia, Semeraro, Chierico, Tripi, Bamba, D’Orazio, Zalewski, Nigro. All.: Alberto De Rossi.

Marcatori: 38′, 39′ Riccardi (R); 57′, 65′ Rauti (T), 72′ Michelotti (T)

Ammoniti: 30′ Darboe (R), 43′ Besuijen (R), 54′ Trasciani (R), 78′ Sandri (T), 90’+2 Parodi (R), 90’+5 Trombini (T)

Espulsi: –

Arbitro: Luca Zucchetti (Foligno)

Assistente 1: Nicola Tinello (Rovigo)

Assistente 2: Orazio Luca Donato (Milano)