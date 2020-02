Primavera TIM Cup, Roma-Verona 3-1. Miracolo di Zamarion su Sane – LIVE

Servirà un’impresa ai ragazzi di Alberto De Rossi per ribaltare la sconfitta per 2-0 della semifinale d’andata. La sorpresa della competizione si chiama Hellas Verona, direttamente dal campionato 2. I giallorossi hanno l’opportunità della rivincita nella gara di ritorno, prevista alle 14 al Tre Fontane. Riccardi e compagni dovranno rialzarsi anche dalla sconfitta di sabato scorso contro il Bologna: il 3-1 subito ha fermato i giallorossi in campionato, fallendo così l’opportunità di raggiungere la Juventus al quarto posto.

LA CRONACA

IL SECONDO TEMPO

67′ – Terzo ed ultimo cambio per Alberto De Rossi: esce per crampi D’Orazio, entra Providence.

66′ – Secondo cambio per la Roma: esce Sdaigui, entra Simonetti.

63′ – Doppio cambio per l’Hellas Verona: escono Jocic e Corradini, entrano Turra e Amayah. Gli ospiti adesso cambiano modulo e passano al 4-3-3.

62′ – Ammonito D’Orazio per una trattenuta a centrocampo su Lucas.

60′ – Il Verona sfiora il gol. Zamarion si supera e compie una doppia parata miracolosa su Sane.

54′ – Primo cambio per l’Hellas Verona: esce Yeboah Ankrah, entra Bertini.

51′ – GOL DELLA ROMA! Calafiori questa volta non sbaglia e cala il tris con un bellissimo tiro dalla distanza. Riccardi serve in area D’Orazio, che controlla e fa la sponda per il proprio compagno. Il difensore dal limite dell’area di rigore con il mancino lascia partire un missile imparabile per Anzar. Ai ragazzi di De Rossi ore serve un solo gol per passare.

49′ – Roma ad un passo dal terzo gol. Anzar compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione rasoterra di Calafiori. I giallorossi sono entrati molto bene in campo in questo secondo tempo.

46′ – GOL DELLA ROMA! Ludovico D’Orazio segna subito il gol del vantaggio a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. Riccardi scappa sulla fascia in mezzo a due avversari e serve perfettamente in area di rigore il proprio capitano. Il numero 7, nel giorno del suo compleanno, con uno splendido tiro al volo ribalta il risultato. Adesso alla Roma per servono due gol per andare in finale.

45′ – Inizia la ripresa. Primo cambio per la Roma: esce Bove, entra Zalewski.

IL PRIMO TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo al Tre Fontane.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

40′ – GOL DELLA ROMA! Riccardi segna il gol del pareggio. Il numero 10 dal dischetto si fa ipnotizzare da Aznar ma poi sulla ribattuta è il più veloce ad arrivare sulla palla e trova la rete della parità.

39′ – Calcio di rigore per la Roma! D’Orazio scappa sulla fascia ed entra in area di rigore, Gresele viene superato e atterra il giallorosso. L’arbitro Gariglio non ha dubbi e concede il penalty ai giallorossi.

30′ – La Roma prova a reagire dopo lo svantaggio, il Verona però è messo bene in campo e non lascia spazi liberi.

27′ – Ammonito Parodi per un fallo a centrocampo su Udogie.

25′ – GOL DEL VERONA. Lucas porta in vantaggio gli ospiti con un mancino chirurgico dal limite dell’area di rigore. Zamarion non poteva fare nulla sulla conclusione ad incrociare del brasiliano. Alla Roma adesso serve una vera e propria impresa per passare il turno.

17′ – Ci prova la Roma con D’Orazio. L’attaccante capitolino, servito da un colpo di tacco di Bove, dal limite dell’area di rigore tira in porta: la sua conclusione però è debole e centrale, Anzar para facilmente.

15′ – Grande uscita di Zamarion. Lancio lungo di Udogie per Yeboah ma il portiere giallorosso è bravo a leggere la situazione e anticipa l’avversario con i tempi giusti.

13′ – Primo cartellino giallo del match: ammonito Jocic per un brutto fallo a metà campo su Parodi.

11′ – Fase di studio tra le due squadre.

9′ – Bove e Udogie rimangono a terra dopo uno scontro di gioco a centrocampo: nulla di grave per entrambi.

5′ – Prima potenziale occasione della gara per la Roma. Alessio Riccardi recupera la palla sulla fascia e crossa subito in area di rigore. Sul secondo palo D’Orazio viene anticipato da Gresele prima della conclusione a botta sicura verso la porta difesa da Anzar.

0′ – Inizia il match.

TABELLINO

AS Roma (4-3-3): Zamarion; Parodi, Buttaro, Bianda, Calafiori; Bove (45′ Zalewski), Nigro, Sdaigui (66′ Simonetti); Riccardi, Estrella, D’Orazio (67′ Providence).

A disposione: Boer, Chiossi, Codou, Pleśnierowicz, Semeraro, Tomassini, Darboe, Nigro, Ciervo.

Allenatore: De Rossi.

Hellas Verona FC (4-3-1-2): Wehbi Anzar; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini (63′ Amayah); Lucas, Brandi, Udogie; Jocic (63′ Turra); Sane, Yeboah Ankrah (54′ Bertini).

A disposzione: Fontana, Ciężkowski, Bernardinello, Dal Cortivo, Hudzik, Ilie, Silvinho Esajas, Pierobon, Squarzoni, Zingertas.

Allenatore: Corrent.

Arbitro: Gariglio.

Assistente 1: Massimino.

Assistente 2: Gualtieri.

Ammoniti: Jocic (V), Parodi (R), D’Orazio (R).

Marcatori: 25′ Lucas (V), 40′ Riccardi (R), 46′ D’Orazio (R), 51′ Calafiori (R).