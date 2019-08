Primavera 1, sorteggiato il calendario: per la Roma esordio in casa con il Chievo, derby alla nona – FOTO

E’ stato ufficializzato dalla Lega Serie A il calendario del campionato Primavera 1. La Roma di De Rossi, in questi giorni in ritiro in Trentino, partirà il 14 settembre al Tre Fontane contro il Chievo. La sfida con l’Inter, grande rivale degli ultimi anni, ci sarà alla settima giornata, mentre il derby con la neopromossa Lazio si giocherà alla nona, il 23 novembre con ritorno in casa il 4 aprile. La Roma chiuderà la stagione regolare prima di play-off e play-out con la Sampdoria in trasferta.