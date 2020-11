Primavera, si va verso la sospensione di un mese per il campionato

I giovani talenti della Roma Primavera potrebbero rimanere ai box per circa trenta giorni. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti il Consiglio di Lega in corso a Milano avrebbe deciso di bloccare il campionato Primavera A per circa un mese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, decisione in linea con la sospensione temporanea del Primavera B fino al 3 dicembre. Un peccato soprattutto per la squadra di Alberto De Rossi, che al momento si trova al primo posto in classifica a punteggio pieno ed è reduce dalle vittorie rotonde e convincenti contro i pari età di Lazio e Juventus. E chissà se, complice questa sospensione, potrebbe arrivare più spazio in prima squadra per alcuni di questi talenti, considerato anche l’esordio del giovane Milanese nella sfida contro il Cluj vinta dalla Roma 5 a 0.